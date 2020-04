Phát hiện 22 doanh nghiệp mở tờ khai không có giá trị được xuất gạo

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh (60 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland).