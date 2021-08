Phát hiện hàng ngàn khẩu trang, mặt nạ thở oxy, bộ kít xét nghiệm nhái

Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) ngày 12.8 tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với container chứa hàng hóa đặt trên rơ-mooc đậu trong khuôn viên Kho 601, địa chỉ số 601-603-605 Quốc Lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) phát hiện nhiều kiện hàng hóa bên ngoài không có thông tin tên/số điện thoại. Số hàng hóa gồm 13.828 đơn vị sản phẩm gồm: mặt hàng máy tạo ôxy , dụng cụ đo nồng độ ôxy trong máu, vỏ chai đựng ôxy, thực phẩm bao gói sẵn, quần áo may sẵn, phụ tùng xe gắn máy, phụ kiện điện thoại… các loại, các hiệu, do Trung Quốc và Mỹ sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Trong số đó có nhiều nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.