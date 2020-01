Phát hiện mứt 'dỏm' ở cơ sở đặc sản Đà Lạt

Ngày 2.1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã lập biên bản tạm giữ hàng trăm gói mứt các loại như: đào giòn, quất trần bì, xí muội mận, chanh non sấy, ô mai hồng, mức atisô đỏ, khoai lang dẻo, xí muội chua cay, hồng dẻo, hồng treo, cao atisô…của cơ sở kinh doanh đặc sản Đà Lạt T.T (đường Nguyên Tử Lực, P.8, TP.Đà Lạt) để chờ xử lý.

Các loại mứt được đóng gói bày bán và bị công an thu giữ Ảnh: Gia Bình

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 8, bất ngờ kiểm tra cơ sở đặc sản T.T nói trên. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mứt, đặc sản các loại mà cơ sở đang bày bán. Không chỉ vậy, cơ sở này còn có sản xuất nước cốt dâu tây, dâu tằm để kinh doanh, đóng gói, gia công mứt các loại nhưng chưa xuất trình được hồ sơ an toàn thực phẩm. Hai nhân viên lao động tại đây cũng chưa xuất trình được hợp đồng lao động và giấy khám sức khỏe.

Theo trung tá Nguyễn Thế Nhật, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an TP.Đà Lạt, không tính cơ sở T.T này, từ đầu tháng 12 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện 10 trường hợp là “cò đặc sản” và đã đề xuất lãnh đạo Công an thành phố xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 10 phương tiện xe gắn máy của các “cò” về hành vi chèo kéo, nài ép du khách để mua hàng đặc sản nhưng không đúng như quảng bá, giới thiệu.

Một "cò đặc sản" hoạt động trước Vườn hoa Đà Lạt bị công an xử lý Ảnh: Gia Bình

Nơi sản xuất của một cơ sở đặc sản khác mà công an phát hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Ảnh: Gia Bình

“Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ số lượng hàng hóa của các cửa hàng nói trên với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng và đang lập hồ sơ xử lý tịch thu, tiêu hủy. Ngoài ra, đơn vị cũng đang lập hồ sơ trình lãnh đạo Công an thành phố xử phạt và đề xuất UBND TP.Đà Lạt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cửa hàng đặc sản này. Nếu các cửa hàng trên còn tiếp tục tái phạm, chúng tôi sẽ đề xuất thu hồi giấy phép kinh doanh”, trung tá Nhật cho hay.



Lực lượng công an cũng đã kiểm tra 3 cửa hàng đặc sản Đà Lạt trên đường Phù Đổng Thiên Vương và đường Nguyên Tử Lực (P.8, TP.Đà Lạt) mà các “cò” nói trên đã đưa du khách đến thì phát hiện thêm các cửa hàng này không chỉ sử dụng “cò” thường xuyên mà còn sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến hàng đặc sản.