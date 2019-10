Phát mãi căn hộ ở chung cư The Era Town để thu hồi nợ

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Định vừa có thông báo phát mãi tài sản tại chung cư The Era Town (số 15B Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) để thu hồi nợ. Theo đó, 27 căn tại chung cư The Era Town do Công ty cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư chung sẽ được đem phát mãi làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Định.