Phở, bún bò, hủ tiếu vỉa hè đồng loạt 'take away'

Muốn ăn, chỉ có thể “take away” (mua đồ mang đi) - cụm từ vốn gắn liền với những ly cà phê dành cho đối tượng dân văn phòng bận rộn.

Sài Gòn những ngày này, nếu muốn ngồi quán để ăn, thì... đói chắc. Từ ngày 24.3, UBND TP.HCM ban hành “lệnh cấm” các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, beer club, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên). Bốn ngày sau (sáng 28.3), Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM tiếp tục ban hành văn bản khẩn chỉ đạo UBND 24 quận, huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang đi. Từ đó đến nay, hàng loạt nhà hàng, quán xá lần lượt treo bảng tạm thời đóng cửa . Những quán vẫn tiếp tục thì chuyển sang bán đồ mang về hoặc giao hàng tận nơi.

“Con đường ẩm thực” Nguyễn Thượng Hiền (Q.3) thường ngày đông đúc, ồn ào, nhộn nhịp người qua lại với hàng trăm hàng quán san sát trải dọc cả hai bên mặt đường, nay vắng lặng. Không còn hình ảnh tay bưng, chân bước hớt hải của những người chạy bàn. Mỗi quán chỉ còn chủ quán cùng 1 người phụ việc, nhưng công việc vẫn nhàn tênh. Quán cơm chay Diệu Hạnh hôm qua vẫn mở cửa, nhưng chỉ có mình chị chủ quán, không kê bàn cho khách ngồi, cũng không có người phụ. Vẫn đầy đủ thực đơn bún măng, bún bò, hủ tiếu, bò kho... nhưng chẳng còn tiếng lạch cạch bát đũa vì chỉ bán cho khách mang về.

Chị Hạnh Nguyên, người Phú Thọ vào Sài Gòn lập nghiệp và lập gia đình hơn chục năm trước, kể lại vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Hồi mới cưới, má chồng tôi bảo ở đường Lê Thánh Tôn có cơm bà Cả Đọi nấu kiểu Bắc, vợ chồng con qua đó mà ăn, khỏi nấu nướng chi mất thời gian. Tôi nữ công gia chánh kém, được lời như cởi tấm lòng. Về làm dâu rồi mới biết, nhà má chồng tôi cũng vậy. Có khi đến bữa bố thèm cơm tấm, mẹ thích hủ tiếu sườn, thế là kéo nhau đi ăn hàng. Không nhất thiết phải nấu như ngoài Bắc”.

Chị Hà Mai (ngụ Q.4) hào hứng khoe đã làm thành công dưa chua, món chị thích ăn, nhưng lâu nay bận rộn, chỉ mua ngoài chợ. Mà không chỉ phụ nữ, sống chậm cũng là dịp nhiều đấng mày râu vào bếp thể hiện. Anh Công Quốc (ngụ Q.7) khiến nhóm bạn “lác mắt” khi liên tục khoe hình đeo tạp dề chế biến món ăn đủ các loại. Còn anh B.Chương (ngụ Q.2) lại khiến bạn bè cười lăn khi mang cơm nguội nấu cháo cho con “thất bại thảm hại”.

Đó là những trải nghiệm thú vị mà thường nhật, họ không có cơ hội cảm nhận.

Rảo một vòng qua nhiều tuyến đường, chúng tôi ghi nhận một số quán ăn, cửa hàng chỉ bán cho khách mang đi có khá đông khách hàng đứng chờ, chủ yếu là shipper của các dịch vụ giao nhận đồ ăn như GrabFood, Now, GoViet... Quán Gà ta lá chanh trên đường Nguyễn Thượng Hiền là một trong số đó. Kết nối với GrabFood từ lâu, cửa hàng này có sẵn một lượng khách thường xuyên đặt hàng trực tuyến, bên cạnh khách thường ngày tới ăn tận nơi. Dịch bệnh, doanh thu sụt giảm khá nhiều nhưng quán vẫn có thể duy trì nhờ lượng đơn hàng đặt khá ổn thông qua các dịch vụ giao nhận đồ ăn như GrabFood. Tương tự, quán nui xào bò, mì xào bò ngay gần đó dù không có tên nhưng vẫn liên tục có tài xế của Now tới đặt hàng mang đi. Cả tuyến đường gần như chỉ có bóng áo xanh, áo đỏ quen thuộc của các anh shipper tất tả túi to, túi nhỏ phóng xe đi giữa cái nắng chói chang những ngày đầu tháng 4