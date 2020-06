PNJ tăng lãi vay dự phòng trường hợp khách bán nhiều

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết tình hình dịch Covid-19 sắp tới như thế nào không ai dự báo được nên công ty dự kiến tăng lãi vay lên 50 tỉ đồng, đảm bảo thanh khoản trong tình hình kinh tế khó khăn hơn, khách hàng bán vàng nhiều. Trong thời gian qua, đã có công ty do mất thanh khoản đã bán công ty, do đó việc PNJ tăng dự phòng thanh khoản là điều cần thiết để phòng tình huống xấu.

Ông Lê Trí Thông – Tổng giám đốc PNJ cho biết trong giai đoạn dịch, mảng kinh doanh vàng miếng tăng hơn so với nữ trang do người tiêu dùng có xu hướng mua vàng miếng nhiều hơn. Trước những khó khăn của dịch bệnh khó lường, công ty đã điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2020, theo đó doanh thu thuần ở mức 14.485,5 tỉ đồng, giảm 15% so với 2019, chỉ tiêu lãi gộp và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2.895,6 tỉ đồng và 1.047 tỉ đồng, giảm 16% và 30% so với cùng kỳ. Kết thúc quý 1, PNJ đạt doanh thu 5.000 tỉ đồng và 408 tỉ đồng lãi ròng, cả 2 chỉ số đều tăng 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ước doanh thu thuần đạt 6.522 tỉ đồng, đạt 45% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước đạt 343 tỉ đồng, tương đương 41% kế hoạch.