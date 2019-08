Quá ít trái cây xuất chính ngạch qua Trung Quốc

Theo ông Nguyễn Xuân Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu TQ, Bộ Công thương đang đàm phán với phía TQ để nhiều loại trái cây ngon của VN có cơ hội xuất chính ngạch sang TQ hơn nữa. Vấn đề là trong quá trình đàm phán sâu, cần thiết phải có bên thứ ba đứng ra giám sát về chất lượng hàng hóa, rủi ro thanh toán...

Ngoài ra, ông Cường đánh giá nhiều DN xuất nông sản sang TQ bằng đường tiểu ngạch từ trước tới nay, nên không có thói quen cập nhật và tìm hiểu các quy định quan trọng liên quan luật An toàn thực phẩm được coi là “nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay” đối với thị trường này.

Theo đó, từ tháng 10.2015, luật An toàn thực phẩm sửa đổi của TQ đưa ra nhiều quy định mới như nâng cao mức phạt đối với những DN vi phạm, tăng cường chất vấn những quan chức xao nhãng trách nhiệm, xây dựng cơ chế truy ngược đối với những thực phẩm có vấn đề… Trong đó, quy định về truy xuất nguồn gốc được đặc biệt lưu ý. Bằng điện thoại thông minh, người tiêu dùng dễ dàng quét mã vạch biết ngay quả dưa, bó rau mình mua đến từ trang trại nào.

Đặc biệt, luật An toàn thực phẩm TQ còn quy trách nhiệm của nhà quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu quan chức, cơ quan quản lý không kịp thời phát hiện hành vi vi phạm của DN, hoặc che giấu, báo cáo giả về sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm có thể bị cách chức ngay, sa thải hoặc có thể bị truy tố hình sự. Thế nên, việc cơ quan hải quan TQ siết hàng xuất chính ngạch từ biển số xe điện tử nhận diện cũng là điều dễ hiểu. Với DN, luật này cũng có quy định cấm vĩnh viễn DN tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm nếu bị vi phạm về an toàn thực phẩm, thậm chí bị tuyên án tù.