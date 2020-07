Qua mặt Bộ Công thương và VCCI, ‘cấp’ gần 400 C/O cho hàng xuất khẩu

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) mới đây thông tin, cơ quan này đang phối chặt chẽ với cơ quan Cảnh sát điều tra - C03 (Bộ Công an) điều tra Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt về hành vi cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu cho nhiều doanh nghiệp khi không có… thẩm quyền.

Doanh nghiệp này chỉ là hội viên của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu cùng với Bộ Công thương. Theo Tổng cục Hải quan, đây là thủ đoạn mới và được phát hiện đầu tiên tại Việt Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ ngày 1.1.2018 đến nay, qua các đơn vị môi giới hoặc chính các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, công ty này đã tự thiết kế mẫu C/O, rồi nhận thông tin về các lô hàng xuất khẩu mà doanh nghiệp cung cấp, phát hành tổng cộng 392 C/O cho 33 doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng C/O này để xuất hàng đi. Giả mạo số C/O trên, Công ty Đại Minh Việt thu phí từ 300.000 - 1 triệu đồng cho một C/O. Tổng số tiền thu về khoảng trên 300 triệu đồng.

Trong 33 doanh nghiệp “mua” C/O từ Đại Minh Việt, có 1 doanh nghiệp đã được “cấp” đến 102 C/O, dùng xuất 196 lô hàng với tổng trị giá hàng hóa lên đến 161 tỉ đồng. 32 doanh nghiệp còn lại được “cấp” 290 C/O sử dụng cho 385 tờ khai xuất khẩu. Hàng hóa 33 doanh nghiệp nói trên thuộc nhiều loại, tập trung chủ yếu các mặt hàng như: thép, nông sản, thủy sản, đồ gỗ, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, đồ gia dụng… Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp nói tên ước tính trên 600 tỉ đồng và được xuất đi đến 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trả lời cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt thừa nhận hành vi phát hành C/O của mình là trái quy định của pháp luật.