Quản sim rác, tin nhắn rác: Thả gà ra đuổi

Vào tháng 5.2016, cả 5 mạng di động là Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile, Gtel đã ký cam kết chặn tin nhắn rác. Người đứng đầu các nhà mạng sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ TT-TT về việc thực hiện cam kết này. Thế nhưng, tin nhắn rác đến nay vẫn tấn công người dùng ồ ạt.

Những năm gần đây, sau khi Bộ TT-TT nhiều lần lên tiếng, các nhà mạng đều cam kết triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn việc mua bán sim điện thoại kích hoạt sẵn. Đặc biệt, các nhà mạng cam kết rà soát, phát hiện và có biện pháp thu hồi các sim kích hoạt sẵn và sẽ hoàn thành trong tháng 9.2019. Thế nhưng, đến nay sim rác vẫn được bán tràn lan trên thị trường. Theo đại diện một nhà mạng, một số nước từng rơi vào tình trạng như Việt Nam khi phát triển số lượng thuê bao quá nhanh, nhưng thiếu kiểm soát giai đoạn đầu, dẫn tới sau đó phải “thả gà ra đuổi”, đưa ra hàng loạt biện pháp để hậu kiểm.

Nghị định số 49/2017 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông quy định, doanh nghiệp viễn thông phải kiểm tra, giám sát, bảo đảm các số thuê bao đó được sử dụng cho bản thân, con đẻ, con nuôi đối với chủ thuê bao là cá nhân; cho nhân viên, thiết bị đối với chủ thuê bao là tổ chức. Tuy nhiên do không quy định rõ về nội dung kiểm tra, giám sát là gì, thời điểm kiểm tra như phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ, hợp đồng lao động..., nên nhiều tổ chức, cá nhân đã đăng ký vài chục nghìn thuê bao.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena, dù Bộ TT-TT nói người đứng đầu các nhà mạng sẽ chịu trách nhiệm khi để tình trạng sim rác, tin nhắn rác còn tồn tại gây ảnh hưởng cho người dùng nhưng thời gian qua vẫn không có cá nhân nào bị xử phạt. Do vậy để dọn sim rác cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm của nhà mạng và chế tài xử phạt nặng. Bởi thực tế vấn nạn này vẫn còn duy trì là do liên quan đến doanh thu, lợi nhuận của nhà mạng nên thời gian qua chưa kiên quyết tham gia ngăn chặn.