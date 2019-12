Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm qua

Ngày 25.12, UBND tỉnh Quảng Ninh họp phiên thường kỳ tháng 12 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và quý 1/2020.

Theo đó, năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 45.900 tỉ đồng, tăng 11% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, thu nội địa đạt trên 34.300 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2018. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 10 năm qua với tỷ lệ 12,01%, vượt chỉ tiêu đề ra.