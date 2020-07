Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới hỗ trợ 80 triệu cho nạn nhân tai nạn giao thông

Tại UBND huyện Thanh Chương, Đại diện Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) đã trực tiếp trao 20 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông. Trong các vụ tai nạn này, chủ xe gây tai nạn đều bỏ chạy và đến nay không tìm thấy.

Gia đình đầu tiên nhận được hỗ trợ là gia đình nạn nhân Lưu Thị Hòa (xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An). Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Khu vực cột mốc H5/731 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm 11 xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Gia đình tiếp theo là gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Lan (xã Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An). Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra tại KM 47+900 tại Thanh Chương - Nghệ An.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dũng (xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An) là gia đình thứ ba trong danh sách được nhận chi trả hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới . Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra tại xóm 5 khi đi bộ từ nhà ra đường.

Cuối cùng là gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Ngân (xã Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An). Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại KM758 đường Hồ Chí Minh, địa phận xóm 3 đội 12/9, xí nghiệp Chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo thường xuyên của Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới trong hơn 10 năm qua để góp phần chia sẻ nỗi đau mất mát đối với gia đình có nạn nhân không may tử vong do xe cơ giới gây ra thuộc các trường hợp đã được pháp luật quy định.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng góp hằng năm theo quy định của Chính phủ, được Bộ Tài chính giao Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quản lý kể từ năm 2009.