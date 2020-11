Ra mắt phần mềm đánh số nhà tự động

Một tuyến đường hai số nhà

Theo báo cáo của UBND quận 12, quận này có diện tích 52,78 km2, là quận có diện tích lớn thứ 7 so với các quận huyện trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, đây là quận mới thành lập nên số nhà chưa phù hợp với hiện trạng do trước đây có nhiều đơn vị thực hiện cấp số nhà như: các đơn vị cấp điện, nước, công an....

Từ năm 1998 đến cuối năm 2005, việc cập nhật số nhà thực hiện trên bản đồ giấy, phần lớn chưa đảm bảo theo nguyên tắc đánh số nhà.

Hiện quận 12 có 44 tuyến đường đã được đặt tên đường, trong đó có 23 tuyến mới được đặt tên vào cuối năm 2014 nên cũng ảnh hưởng đến việc điều chỉnh số nhà (do số nhà gắn với tên đường). Các tuyến đường còn lại là đường số kèm ký hiệu tên phường viết tắt phía trước. Chính vì vậy, việc đánh số nhà, thu thập dữ liệu chưa đầy đủ, thông tin quản lý cập nhật không được kịp thời khiến nhiều nhà vẫn chưa được cấp số nhà mới, một số nhà chưa được cấp số nhà mới vẫn sử dụng số nhà cũ, dẫn đến tình trạng trên 1 tuyến đường tồn tại 2 số nhà.

Việc điều chỉnh số nhà sẽ được mã hóa và tích hợp ứng dụng số nhà thông minh Ảnh: C.T.V

Trong khi đó, số nhà đã cấp mới trong hẻm nhưng vẫn dùng tới 3, 4 sẹc và trên cùng một tuyến đường tồn tại số cũ, lẫn số mới khiến người dân khó khăn cho việc tìm kiếm địa chỉ và không lô gic.

Trước thực trạng trên và qua kiến nghị phản ánh, góp ý của Nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 12 giao phòng Quản lý đô thị rà soát và triển khai thực hiện thí điểm dự án điều chỉnh số nhà trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Theo đó, với phần mềm đánh số nhà mới , đối với đất quy hoạch dân cư, dự kiến 4m (chiều ngang 1 lô đất đủ điều kiện tách thửa) đánh một số nhà; đối với đất quy hoạch khác (công trình công cộng, công trình giáo dục , công viên cây xanh, …) có hiện trạng là đất trống thì đánh một số nhà cho cả ô phố quy hoạch. Ưu tiên việc giữ lại các số nhà đã được cấp mới, số đầu hẻm đã đảm bảo nguyên tắc và phù hợp, để tránh sự xáo trộn nhiều trong việc điều chỉnh số nhà trong hẻm.

Đối với những tuyến đường đã được đầu tư thực hiện làm đường, đủ điều kiện được đặt tên đường nhưng chưa được Hội đồng đặt tên đường thành phố đặt tên đường theo quy định thì đánh số nhà lấy tên đường theo quy hoạch. Đồng thời hạn chế sử dụng tới 3 sẹc trong đánh số nhà. Đối với hẻm cụt có chiều dài ngắn, đánh số nhà theo chiều vòng vào trong hẻm nhằm hạn chế số nhà nhiều sẹc.

Làm tăng giá nhà đất

Theo ông Lên Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, phần mềm đã mang lại lợi ích rất nhiều cho người dân vì khi được cấp quyền sử dụng đất là đã biết số nhà của mình. Thứ hai là khi giảm xẹt thì giá trị nhà cua người dân cũng được tăng lên. Việc sử dụng phần mềm này sẽ giảm cơ quan chức năng trong việc quản lí dân cư, nâng cao quản lí về thủ tục hành chính. Không những thế, phần mềm giúp điều chỉnh số nhà đảm bảo quy định, khoa học, khắc phục tình trạng bất cập trong việc đánh số nhà không theo trật tự trong quá trình đô thị hóa, giúp người dân, tổ chức dễ tra cứu, tìm kiếm điạ chỉ nhà đất. Trên cơ sở số nhà được điều chỉnh, sắp xếp khoa học, hợp lý nhằm quản lý dữ liệu về nhà, đất, quy hoạch…

“Việc điều chỉnh số nhà sẽ được mã hóa và tích hợp ứng dụng số nhà thông minh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, đảm bảo quyền lợi, không gây xáo trộn đời sống người dân, góp phần triển khai thực hiện đề án đô thị thông minh của UBND thành phố”, ông Hiếu cho biết.

Phần mền sẽ không gây xáo trộn đời sống người dân

Ông Ngô Trung Phương, Trưởng phòng khoa học công nghệ đối ngoại, Phó giám đốc công ty tư vấn tnhh Đại Học Giao thông vận tải, cũng cho rằng phần mềm này cũng được tích họp từ các phần mềm hiện có của quận, trên nguyên tắt chung là vẫn sử dụng GPS và số trên nền tảng web để để thực hiện quản lí số nhà một cách thông minh, để tiến tới quản lí thành phố thông minh trên nền dữ liệu đó. Từ đó trở thành dữ liệu chung của TP.HCM.