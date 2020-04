Rau, quả, thực phẩm bị đổ bỏ khắp thế giới

Trên toàn cầu, hàng triệu lao động nông nghiệp không thể ra đồng để thu hoạch và trồng trọt. Reuters dẫn lời ông Abdolreza Abbassian, kinh tế gia cấp cao của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), rằng sự gián đoạn gieo trồng và thu hoạch gây ảnh hưởng căng thẳng nhất ở các nước nghèo hơn với dân số đông.

Ấn Độ, nước đông dân thứ hai thế giới với phần lớn dân số làm nông, nằm trong số quốc gia dễ tổn thương nhất khi chuỗi cung ứng thực phẩm bị đảo lộn. Vựa lương thực ở miền Bắc nước này phụ thuộc vào lao động từ những vùng phía đông Ấn Độ, nhưng nhân công đã rời khỏi các nông trại vì lệnh phong tỏa.

“Ai sẽ vô bao lúa gạo, đưa nông sản ra chợ và chở tới nhà máy chà?”, ông Jadish Lal, một thương nhân ở Khanna, chợ gạo lớn nhất Ấn Độ, đặt ra câu hỏi không có lời đáp.

Tây Ban Nha thì thiếu nguồn lao động di cư từ các nước như Morocco do họ bị hạn chế đi lại. “Trong khoảng 15 ngày nữa, sẽ đến cao điểm mùa việt quất kéo dài tới giữa tháng 5. Lúc ấy chúng tôi sẽ cần tập trung lao động”, Francisco Sanchez, một quản lý thuộc hiệp hội trồng trọt Onubafruit, cho biết.

Tại Ý, sẽ cần khoảng 200.000 nhân công mùa vụ trong vòng 2 tháng tới. Chính phủ có thể sẽ yêu cầu những ai đang nhận trợ cấp nhà nước đi hái rau quả, theo ông Ivano Vacondio, người đứng đầu Hiệp hội Thực phẩm của Ý - Federalimentare.

Ở Pháp, Bộ trưởng Nông nghiệp Didier Guillaume đã phát đi lời kêu gọi hiệu triệu “đội quân” những lao động vừa bị mất việc để thay thế cho lực lượng lao động di cư thường làm việc tại các nông trại.

“Nếu lời kêu gọi không được hưởng ứng, việc sản xuất sẽ đình trệ trên các cánh đồng và toàn ngành sẽ thiệt hại”, Christiane Lambert, người đứng đầu nghiệp đoàn nông trại lớn nhất của Pháp FNSEA, nhấn mạnh.

Brazil - nhà xuất khẩu đậu nành, cà phê và đường hàng đầu thế giới đang gặp hàng loạt vấn đề. Một trong số đó là thử thách của việc thuê tài xế xe tải để vận chuyển mùa màng và thiếu phụ tùng cho thiết bị nông trại.

Tại Argentina, đứng đầu về xuất khẩu bã đậu nành, hàng xuất khẩu bị chậm trễ do chính phủ tăng cường kiểm tra hàng nhập.

Việc cắt giảm mạnh lưu thông hàng không cũng làm sụt giảm đáng kể năng suất vận chuyển hàng nông sản tươi sống đến những miền xa.

Andres Ocampo, CEO của HLB Specialties LLC, một nhà nhập khẩu trái cây ở Florida, Mỹ, phụ thuộc vào các chuyến bay thương mại để vận chuyển đu đủ và các nông sản khác từ Brazil. Nay thì hàng nhập từ Brazil đã giảm 80% và ông phải tăng cường mua từ Mexico và Guatemala là những nơi vẫn có thể vận chuyển hàng bằng xe tải.

“Tình hình ở châu Âu thậm chí tồi tệ hơn vì họ không có nguồn cung đu đủ kiểu như Mexico”, ông nói.

Các nhà xuất khẩu Mỹ và Canada hiện đang nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu container đông lạnh để cung ứng hàng vì các chuyến tàu chở container từ Trung Quốc đến Bờ Tây đã giảm 1/4 do nhu cầu giảm sau lệnh phong tỏa.

“Lúc này rất khó để có container. Nếu một công ty cần khoảng 5 container thì họ chỉ có được 1 cái”, Michael Dykes, chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Bơ sữa Quốc tế, chia sẻ.

Những vấn đề về cung ứng ở một nơi sẽ được cảm nhận ngay lập tức tại một nơi khác trên thế giới. Tại Canada, lượng hàng nhập các loại rau củ đặc sản Ấn Độ như hành tây, đậu bắp, cà tím đã giảm 80% trong vài tuần qua do hạn chế vận chuyển hàng không. Trong khi đó, nông dân Ấn Độ phải kêu gọi hàng xóm lấy rau ăn miễn phí hoặc đổ rau cho bò ăn và làm phân xanh!

Đối với nguồn cung lương thực như gạo và lúa mì, việc gián đoạn cho đến lúc này vẫn còn ở mức hạn chế. Tuy nhiên, các vấn đề về gieo trồng và hậu cần ngày càng leo thang.

Một số nước nhập khẩu lớn như Iraq và Ai Cập đã gia tăng mua gạo do lo ngại về an ninh lương thực. Tuy nhiên, Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đã ngừng xuất khẩu gạo do thiếu lao động và những vướng mắc về hậu cần, vận chuyển. Việt Nam - xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới đang cân nhắc hạn chế xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực.