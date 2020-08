Rộ khẩu trang ‘dỏm' sau khi Covid-19 tái phát

Trước đó, đội quản lý thị trường số 26 phối hợp với Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại Hà Đông, Hà Nội đồng thời khám phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 24N-39xx do ông Dương Văn Cường là chủ hàng, phát hiện 60 thùng khẩu trang không có nhãn mác (2.400 chiếc/thùng), 78 thùng khẩu trang có nhãn hiệu Green Life Face Mask (2.400 chiếc/thùng). Tổng cộng 138 thùng khẩu trang tương đương 331.200 chiếc khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định. Tại điểm tập kết hàng hóa, đoàn kiểm tra phát hiện 2 người đang thực hiện việc san khẩu trang từ các thùng khẩu trang không có nhãn mác để đóng vào các hộp khẩu trang mang nhãn hiệu Viva Face Mask. Bên cạnh đó còn có 74 thùng khẩu trang không có nhãn mác... Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện điểm tập kết có 300 vỏ thùng các tông và 715 kg vỏ hộp đựng khẩu trang mang nhãn hiệu Viva Face Mask và ghi sản xuất bởi Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Việt Hàn. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Trước đó vào ngày 31.7, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám xét xe ô tô tải mang biển số BKS 29H-383.83 do ông Phan Xuân Thanh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đoàn kiểm tra phát hiện 18.950 hộp (947.500 chiếc) khẩu trang y tế, gồm 12.450 hộp khẩu trang y tế 4 lớp TATSU và 6.500 hộp khẩu trang y tế 4 lớp DALA MASK do Việt Nam sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên không có hóa đơn chứng từ. Cùng ngày, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh số 264/4 đường Tôn Đản (Đà Nẵng) phát hiện lô hàng khẩu trang có tổng cộng 20.500 chiếc loại 4 lớp. Theo lời trình bày của chủ cửa hàng, số lượng khẩu trang nêu trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ kèm theo…