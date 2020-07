Rối quản lý chiếu sáng, cây xanh trong khu dân cư

Tuy nhiên, quy định này có nhiều bất cập khi nơi phải quản bị áp lực kinh phí, chủ đầu tư lại áp lực chất lượng dịch vụ...

Lãnh đạo Công ty bất động sản Trần Anh ở Long An than phiền, khi doanh nghiệp (DN) tiến hành bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) một dự án ở H.Bến Lức (tỉnh Long An) cho địa phương thì chính quyền không nhận với lý do không có kinh phí để chăm sóc, duy tu, bảo trì. Chính vì vậy, DN phải tự bỏ tiền ra vận hành, chi phí khoảng 250 triệu đồng/tháng. “Công ty dự kiến sẽ bỏ tiền ra hỗ trợ cư dân khoảng 1 năm, sau đó sẽ tổ chức họp để lấy ý kiến. Nếu cư dân đồng ý giữ lại để chăm sóc, vệ sinh được tốt hơn sẽ tiến hành thu phí. Còn ngược lại sẽ có văn bản kiến nghị bàn giao lại cho chính quyền địa phương”, vị này cho hay.