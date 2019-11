Rủi ro lộ dữ liệu, mất tiền trên diện rộng

Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn phạm tội mới của một số đối tượng sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạn tài sản của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp (DN) tại VN.

Với những trang web không thể tự tấn công xâm nhập được, đối tượng trong vụ án đã thuê các hacker nước ngoài rà quét lỗ hổng, tấn công chiếm quyền điều khiển, để đối tượng sử dụng vào mục đích chiếm đoạt dữ liệu. Sau khi chiếm được quyền điều khiển tài khoản quản trị admin của các website, các đối tượng tạo khống số dư cho một số tài khoản tạo ra trước đó và sử dụng để mua thông tin thẻ cào các loại.

Trong quá trình tiêu thụ thẻ cào trộm cắp được, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại “rác” liên lạc với các đại lý mua bán thẻ cào, các đại lý “gạch thẻ” để bán nhanh với tỷ lệ chiết khấu cao hơn so với giá chung trên thị trường. Sau đó tiền sẽ được các đại lý chuyển về nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do các đối tượng nắm giữ (các tài khoản ngân hàng này được các đối tượng mua lại trôi nổi trên thị trường). Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nhận dạng ngoại hình, đi rút tiền mặt từ các tài khoản ngân hàng tại các máy ATM của nhiều ngân hàng trên các địa bàn khác nhau.

Thực tế, tình trạng bị tấn công an toàn mạng đã liên tục diễn ra tại VN thời gian qua. Tháng 6.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam đối với 4 sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Trường đại học Công nghiệp Thái Nguyên vì chiếm đoạt tài sản của các DN kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 30 thẻ ngân hàng các loại, sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 3,2 tỉ đồng và nhiều tài liệu liên quan vụ án. Các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ năm 2013 đến nay đã tấn công hàng trăm website.