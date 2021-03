Saigon Co.op đặt mục tiêu mở mới lên 2.000 điểm bán đến năm 2025

Ngày 22.3, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức tổng kết năm 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2021. Theo đó, năm vừa qua dù phải dồn sức ứng phó với đại dịch Covid-19 , hạn hán, bão lụt liên tục và phát sinh nhiều khó khăn, nhưng tập thể Saigon Co.op đã nỗ lực vượt qua những thử thách để đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó nổi bật là hoàn thành 8 mục tiêu kinh tế chính trị gắn liền với đời sống an sinh xã hội của hàng chục triệu người tiêu dùng. Chẳng hạn tích cực cùng cộng đồng đẩy lùi bệnh dịch Covid-19; Kịp thời tung ra thị trường hơn 2 triệu khẩu trang y tế và hàng triệu chai gel rửa tay khô không tăng giá tại thời điểm thị trường thiếu hai mặt hàng này trầm trọng khi dịch bùng phát. Hay Saigon Co.op vẫn kiên trì thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và được ghi nhận là nhà bán lẻ nội địa tiên phong tổ chức tháng khuyến mãi “Tự hào hàng Việt” để quảng bá, kích cầu mua sắm dành riêng cho hàng Việt Nam…

Kết quả kinh doanh trong năm qua, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op giữ vững thị phần với tổng doanh thu ước tính vượt 33.000 tỉ đồng, tương ứng gần 90% kế hoạch, giảm nhẹ so với năm 2019. Riêng tại thị trường TP.HCM, doanh thu của hệ thống Co.opmart chiếm trên 45% thị phần ở kênh siêu thị. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Saigon Co.op ước đạt trên 1.000 tỉ đồng, cao hơn so với kế hoạch ban đầu. Đặc biệt kết quả khảo sát về chỉ số thỏa mãn khách hàng vượt điểm so với kế hoạch.