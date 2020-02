Sản xuất video clip “Du lịch Việt Nam an toàn”

Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa ban hành dự thảo kế hoạch truyền thông “Việt Nam an toàn” nhằm tạo một chiến dịch truyền thông trong cả nước và toàn ngành du lịch , tạo sự ổn định, tạo đà phục hồi cho ngành du lịch sau khi kết thúc dịch Covid-19.

Theo đó, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp cùng các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp (DN) du lịch xây dựng tiêu chí về “ Du lịch Việt Nam an toàn ” nhằm truyền thông phá bỏ rào cản tâm lý người dân, khách du lịch về việc không an toàn khi đi du lịch tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Kích cầu du lịch nội địa, tháo gỡ khó khăn cho các điểm đến, DN, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa phương. Song song, khôi phục hoạt động du lịch bình thường tại các địa phương, điểm đến không có dịch Covid-19 và xây dựng bản đồ số cung cấp thông tin chính xác về các vùng du lịch, điểm đến an toàn cho du khách trên ứng dụng dành cho thiết bị cầm tay thông minh.

Để thực hiện chiến dịch này, bắt đầu từ cuối tháng 2, ngành du lịch Việt Nam dự kiến phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam - VTV, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và Công ty du lịch Vietravel sản xuất các video clip khẳng định đi du lịch tại Việt Nam là an toàn trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, xây dựng các chương trình TV, các đoạn phỏng vấn ngắn người dân, khách du lịch, trí thức, bác sĩ, chuyên gia… về việc đi du lịch an toàn và các phương án phòng chống, điều trị hiệu quả đối với dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam.

Công ty DDT trên nền tảng bản đồ việt số hóa theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch về nội dung sẽ hỗ trợ xây dựng APP trên nền tảng Android và iOS về du lịch an toàn ở Việt Nam, cập nhật thông tin về những điểm cách ly người nghi nhiễm, cách ly, điều trị các trường hợp dương tính với Covid-19. Song song, các báo, tạp chí, cơ quan truyền thông của Bộ VH- TT-DL, Tổng cục Du lịch sẽ đồng loạt mở các chuyên trang về “Du lịch an toàn” trên các ấn phẩm hiện có bằng các ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp... để quảng bá sâu, rộng hình ảnh Việt Nam - điểm đến an toàn tới bạn bè trên khắp thế giới

Trong giai đoạn tới, Tổng cục Du lịch sẽ gặp gỡ các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao đoàn truyền thông điệp du lịch an toàn tại Việt Nam, tổ chức các đoàn công tác đi nắm tình hình hoạt động du lịch tại các địa phương, để hỗ trợ địa phương, DN. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương, hiệp hội du lịch xây dựng các tiêu chí “Du lịch an toàn” trình lãnh đạo Bộ thông qua. Các sở quản lý du lịch được giao nhiệm vụ tăng cường truyền thông các điểm đến “du lịch an toàn” tại địa phương; Tham gia cam kết, chỉ đạo các hoạt động “du lịch an toàn” theo các tiêu chí được thông qua và hướng dẫn các DN trên địa bàn xây dựng các chương trình kích cầu du lịch sau dịch bệnh.

Hàng loạt các công ty phát triển du lịch lớn trong nước cũng có chiến lược kích cầu cụ thể để vực dậy du lịch sau dịch Covid-19. Như Công ty CP Vinpearl vừa công bố chiến lược mở rộng thị trường quốc tế tới nhiều quốc gia và khu vực; hợp tác toàn diện với các hãng hàng không nội địa và cung cấp các gói dịch vụ du lịch trọn gói cao cấp. Mục tiêu chiến lược nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng số lượng du khách trong nước và quốc tế đến với hệ thống Vinpearl nói riêng và Việt Nam nói chung. Vinpearl cũng công bố chiến lược mới với lĩnh vực vui chơi giải trí sẽ được định vị lại, nâng cấp toàn diện các công viên vui chơi giải trí Vinpearl Land hiện nay và đầu tư mạnh mẽ để phát triển các khu vui chơi giải trí mới trên toàn quốc. Thương hiệu Vinpearl Land được đổi tên thành VinWonders với quy mô và tầm vóc vượt trội, sánh vai với các quần thể giải trí lớn tại Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản... Với khả năng phát triển độc lập và tự tạo ra hệ sinh thái đi theo - mỗi VinWonders sẽ được đầu tư mạnh mẽ để trở thành những “điểm đến mới” có tầm vóc quốc tế cho du lịch Việt Nam.

Tập đoàn Sun Group đang tích cực làm việc với các đơn vị đối tác như hàng không, DN lữ hành... để cân nhắc đưa ra các gói kích cầu mạnh mẽ hơn nữa nhằm thu hút du khách trong thời gian tới. Các khu vui chơi, giải trí Sun World cũng đang lên kế hoạch cho các sự kiện giải trí cũng như các gói khuyến mãi hấp dẫn để có thể tung ra ngay khi dịch Covid-19 có dấu hiệu chững lại và kết thúc.

Theo các chuyên gia, quan trọng nhất là các hoạt động kích cầu phải được tiến hành đồng bộ, quyết liệt từ chính sách đến thực thi, từ trung ương đến địa phương tới mỗi DN để tạo hiệu ứng tốt nhất. Có thế mới biến khó khăn thành cơ hội để du lịch đột phá sau khi dịch bệnh được đẩy lùi hoàn toàn.