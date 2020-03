Sáng giảm, chiều tăng, người nhanh tay mua vàng vẫn chỉ hòa tới lỗ

Lúc 15 giờ ngày 13.3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 46,45 triệu đồng/lượng và bán ra 47,15 triệu đồng/lượng. So với giá đầu ngày, mỗi lượng vàng SJC tăng thêm 750.000 đồng ở chiều bán ra và tăng thêm 1.050.000 đồng ở chiều mua vào. Điều này rút khoảng cách chênh lệch mua bán tại SJC xuống còn 700.000 đồng/lượng so với mức 1 triệu đồng/lượng vào đầu ngày.

Tương tự, giá vàng miếng tại hệ thống Doji ở Hà Nội cũng tăng thêm 700.000 - 800.000 đồng/lượng so với đầu ngày khi mua vào 46,4 triệu đồng/lượng và bán ra 46,9 triệu đồng/lượng. Vàng trong nước đi lên sau khi giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế hồi phục lên mức 1.584 USD/ounce, tăng thêm 20 USD so với đầu ngày.

Giá kim loại quý đầu ngày lao dốc sau khi chứng khoán từ Mỹ đến châu Âu và cả châu Á rớt mạnh. Thậm chí trong phiên sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bốc hơi gần 6% khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu. Nhưng sau đó trong đợt giao dịch buổi chiều, tâm lý nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại khiến nhiều cổ phiếu hồi phục. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index chỉ còn giảm 0,97% xuống 761,78 điểm và HNX-Index giảm 0,52% xuống 101,38 điểm. Tại khu vực châu Á, thị trường chứng khoán nhiều nơi cuối phiên cũng thu hẹp đà giảm so với buổi sáng. Ví dụ như Nikkei 225 giảm 6,08% thay vì lao dốc hơn 9% trong buổi sáng. Hay Hang Seng của Hồng Kông chỉ còn giảm 0,99%, Kospi của Hàn Quốc giảm 2,81% từ mức hơn 7% trước đó. Trên thị trường Đông Nam Á, chỉ số KLCI của Malaysia giảm 4,19% so với mức giảm 6,64% vào buổi sáng và Straits Times của Singapore cũng chỉ mất 0,58% so với mức giảm 5,17%...