Sập bẫy khi mua 'vàng non'

Rộ bán, tặng nữ trang vàng non

Chị Thanh Thảo (TP.HCM) trong khi xem Facebook thấy trang có chữ PNJ đang có chương trình tặng lắc tay trị giá 1 triệu đồng cho 199 khách hàng đầu tiên đăng ký chị lập tức tham gia. Ngay sau đó, một số điện thoại gọi cho chị Thảo xác nhận thông tin đồng thời yêu cầu thanh toán phí vận chuyển và bảo hiểm trị giá 135.000 đồng cho món nữ trang trên. Chị Thảo thanh toán số tiền theo yêu cầu và nhận hàng là một chiếc lắc tay. Hoài nghi, chị Thảo mang ra công ty PNJ kiểm tra lại thì mới phát hiện lắc tay được làm bằng kim loại cứng, mạ hợp kim màu vàng bên ngoài.

Dây chuyền được rao vàng non nhưng thực chất không có hàm lượng vàng Ảnh: TX

Trên một trang Facebook có nick Minh Châu rao bán dây chuyền bi tặng một lắc bi vàng tây non thấp tuổi 10k có giá 250.000 đồng. Hàng có cả thẻ bảo hành 5 năm, ship COD toàn quốc phí 10.000 đồng. Đây chỉ là một trong những trang rao bán nữ trang màu vàng được cho là làm bằng vàng non trên các mạng xã hội hiện nay. Có những trang Facebook rao bán nữ trang với những lời có cánh như “bộ trang sức quyền lực – giảm giá còn 250.000 đồng”, “Đẹp – độc – sang – đốn tim mọi ánh nhìn”, “vàng non 10k cao cấp - bảo hành đến trọn đời” …

Lắc tay vàng non được rao bán trên mạng Ông L.T.T, một chủ tiệm vàng tại TP.HCM, chia sẻ gần đây có một số khách hàng vào tiệm bán vàng nhưng khi kiểm tra thì không phải vàng mà chất liệu là inox hoặc đồng. Ông L.T.T cho hay họ nói mua nhẫn trên mạng, người bán quảng cáo nhẫn trị giá 4,8 triệu đồng nhưng có Ông L.T.T, một chủ tiệm vàng tại TP.HCM, chia sẻ gần đây có một số khách hàng vào tiệm bán vàng nhưng khi kiểm tra thì không phải vàng mà chất liệu là inox hoặc đồng. Ông L.T.T cho hay họ nói mua nhẫn trên mạng, người bán quảng cáo nhẫn trị giá 4,8 triệu đồng nhưng có chương trình khuyến mãi giảm giá 95% nên chỉ cần bỏ ra 240.000 đồng là sở hữu được sản phẩm. Người bán còn dụ là có giấy bảo hành nên người mua có thể đến bất cứ tiệm vàng nào trên cả nước cũng được. Khi tiệm vàng xem tờ giấy được gọi là “giấy chứng nhận” thì trên đó không có địa chỉ cũng như số điện thoại của người bán. Một số sản phẩm nhẫn, lắc tay… mà khách hàng mang vào tiệm bán có phiếu bảo hành nhưng giới kinh doanh vàng hay gọi là hàng mỹ ký (là những trang sức kém chất lượng được làm từ đồng, sắt… với mẫu mã trông bắt mắt màu vàng, trông giống như vàng thật được bán ở các chợ với giá vài chục ngàn đồng – PV).

Nhiều người sập bẫy

Ông L.T.T cho biết: “Không những tiệm vàng của tôi mà các tiệm vàng khác trên địa bàn thành phố cũng như tỉnh thành khác cũng gặp trường hợp tương tự, khách hàng mang vào bán những sản phẩm mà họ nói là vàng non, vàng 10k. Thật ra, dân kinh doanh vàng nhìn là biết không phải vàng. Ngoài việc không để lại địa chỉ, số điện thoại, người bán còn dùng cả sim giả nên sau khi chốt đơn hàng và sử dụng dịch vụ chuyển hàng qua các công ty giao nhận, nhận được tiền thì không sử dụng số điện thoại kia nữa”. Ông L.T.T cảnh báo người tiêu dùng muốn mua trang sức vàng hãy đến tận tiệm vàng mua để tránh trường hợp mua vàng giả.

Nhẫn vàng non đi kèm giấy kiểm định Ảnh: TX Phía Công ty PNJ cho hay công ty đã nhận được hàng chục trường hợp khách hàng phản ánh đã tham gia chương trình khuyến mãi của công ty về việc nhận nữ trang và trả tiền phí chuyển hàng. PNJ khẳng định công ty không hề triển khai chương trình nào như vậy. Gần đây trên các mạng xã hội, một số trang fanpage giả mạo PNJ như Trang sức PNJ, PNJ trang sức bạc cao cấp, vàng bạc đá quý PNJ… và đi kèm theo hình ảnh, logo thương hiệu PNJ. Các đối tượng này còn sử dụng nhiều chiêu trò như thông báo trúng thưởng, mời chào bằng phần thưởng không có thật để khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để nhận quà, chào giá bán sản phẩm thấp hơn thị trường để lừa khách hàng mua sản phẩm nhái, giả, kém chất lượng… PNJ khuyến cáo khách hàng không thanh toán tiền cho bên thứ 3 và cần xác nhận lại thông tin qua tổng đài chăm sóc khách hàng của PNJ để tránh bị lừa đảo. Phía Công ty PNJ cho hay công ty đã nhận được hàng chục trường hợp khách hàng phản ánh đã tham gia chương trình khuyến mãi của công ty về việc nhận nữ trang và trả tiền phí chuyển hàng. PNJ khẳng định công ty không hề triển khai chương trình nào như vậy. Gần đây trên các mạng xã hội, một số trang fanpage giả mạo PNJ như Trang sức PNJ, PNJ trang sức bạc cao cấp, vàng bạc đá quý PNJ… và đi kèm theo hình ảnh, logo thương hiệu PNJ. Các đối tượng này còn sử dụng nhiều chiêu trò như thông báo trúng thưởng, mời chào bằng phần thưởng không có thật để khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để nhận quà, chào giá bán sản phẩm thấp hơn thị trường để lừa khách hàng mua sản phẩm nhái, giả, kém chất lượng… PNJ khuyến cáo khách hàng không thanh toán tiền cho bên thứ 3 và cần xác nhận lại thông tin qua tổng đài chăm sóc khách hàng của PNJ để tránh bị lừa đảo.