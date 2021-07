Sau 2 ngày giăng dây, phường gỡ phong tỏa cho siêu thị MM Mega Market

Theo thông báo, ngày 29.6, UBND phường An Phú đã có văn bản 453 tạm phong tỏa địa chỉ 85 Song Hành, khu B – Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, P.An Phú. Đây cũng là địa chỉ siêu thị lớn MM Mega Market An Phú của Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Tuy nhiên, chiều nay 1.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã có công văn 2818 gửi Sở Công thương TP.HCM về việc mở cửa trở lại các điểm bán bị tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan y tế. Căn cứ biên bản kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch Coivd-19 tại chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Thủ Đức lúc 17 giờ chiều nay (1.7) tại siêu thị MM Mega Market và kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày, phường đã có thông báo dỡ phong tỏa nói trên.

Thông báo cũng nhấn mạnh Công ty TNHH MM Mega Market phải tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ siêu thị; sàng lọc và cung cấp đầy đủ danh sách nhân viên được phân loại theo mức độ tiếp xúc với ca nghi nhiễm Covid-19 và thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của HCDC; đảm bảo bố trí nhân sự không liên quan dịch bệnh Covid-19 để khởi động mở cửa hoạt động trung tâm MM Mega Market An Phú sau hết thời hạn phong tỏa.