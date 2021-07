93 chợ đóng cửa, Sở Công thương TP.HCM gửi văn bản khẩn tìm hướng giải quyết

Báo cáo nhanh cuối ngày 1.7 của Sở Công thương TP.HCM, tổng lượng hàng về 2 chợ đầu mối hôm nay đạt gần 4.593 tấn/ngày đêm (giảm 11% so với ngày 30.6). Trong đó, nhóm mặt hàng thịt gia súc, gia cầm: 246,6 tấn/ngày đêm (giảm 7,4%); nhóm mặt hàng thủy hải sản: 552 tấn/ngày đêm (giảm 0,3%); nhóm mặt hàng rau củ quả , trái cây: 3.794,3 tấn/ngày đêm (giảm 11,6%).

Sở Công thương các chợ đang tạm đóng phải có kế hoạch thời gian mở cửa trở lại để tiểu thương chủ động hơn trong việc mua bán Ảnh: Ng.Ng Theo Sở Công thương, để phục vụ công tác phòng, chống dịch, đến nay trên địa bàn thành phố đã có 93/234 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động để kiểm tra, đánh giá lại điều kiện hoạt động trong tình hình vừa duy trì kinh doanh vừa đảm bảo phòng, chống dịch.

Văn bản được Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM ký nêu một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tiểu thương và duy trì việc cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho số đông người dân có thu nhập trung bình và thấp được liên tục, không tập trung đông người.

Đặc biệt là không để xảy ra tình trạng lợi dụng số lượng điểm bán giảm để găm hàng, trục lợi, tăng giá bán hàng hóa gây ảnh hưởng đến đời sống người lao động và ảnh hưởng hiệu quả triển khai công tác phòng, chống dịch.

Theo Sở Công thương , với chợ tạm ngưng hoạt động, cần thống kê, nêu rõ tên chợ, địa chỉ, số lượng tiểu thương kinh doanh thực phẩm tươi sống, thời điểm ngưng hoạt động, lý do ngưng hoạt động (liên quan ca nhiễm Covid-19 là tiểu thương, người phụ việc, khách đi chợ; không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19…) cũng như dự kiến thời gian hoạt động trở lại.

Với các chợ tạm đóng cửa do có liên quan các ca lây nhiễm, cần chỉ đạo thực hiện ngay việc cách ly, khoanh vùng, khử khuẩn, xét nghiệm… và có biện pháp khắc phục khác theo quy định của cơ quan y tế.

Ngoài ra, với các chợ buộc phải đóng cửa do không đảm bảo quy định, tiêu chí an toàn phòng, chống dịch cần nghiên cứu rà soát các tiêu chí chưa đạt, không đủ điều kiện để có biện pháp khắc phục, nhanh chóng khôi phục đưa vào hoạt động trở lại để phục vụ người dân trên địa bàn. “Trong trường hợp không thể lập tức khắc phục, báo cáo ngay Sở Công thương lý do để cùng phối hợp giải quyết”, công văn nhấn mạnh.

Riêng đối với các trường hợp chợ không thể khắc phục do điều kiện khách quan để khôi phục hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cá nhân, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tình hình cung ứng hàng hóa, giá cả thị trường trên địa bàn.