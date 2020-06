Sẽ có nhà ở thương mại giá dưới 20 triệu đồng/m2

Theo ông Ninh, cho đến gần hết quý 2/2020 nguồn cung sụt giảm không chỉ do Covid-19 mà xuất phát từ năm 2019 do thể chế chồng chéo pháp luật. Về giá cả, do cung giảm nhưng nhu cầu cũng giảm nên giá không có biến động nhiều. Trong khi đó, giao dịch đang có giảm sút do cầu giảm . Liên quan đến nguồn vốn đầu tư nước ngoài, ông Ninh cho biết nguồn vốn này sụt giảm do giãn cách giao thương với nước ngoài. Từ những khó khăn trên, hoạt động của các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh lại, sàng lọc lại cho phù hợp.