Sẽ tăng mức đền bù bảo hiểm xe cơ giới lên 150 triệu đồng

Theo đó mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe , tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn – tăng 50 triệu đồng so với mức hiện nay. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự gây ra là 50 triệu đồng/vụ tai nạn. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn.