SeABank dời phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

Đồng thời SeABank điều chỉnh mục đích và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu cho năm 2020 và năm tiếp theo. Theo đó, mục đích phát hành của SeABank là củng cố năng lực tài chính, đa dạng kênh huy động vốn trung - dài hạn từ các tổ chức quốc tế, tăng quy mô hoạt động cho vay trung dài hạn đối với khách hàng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh . Việc phát hành trái phiếu quốc tế tạo cơ sở cho ngân hàng xây dựng và thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính và an toàn vốn quốc tế. Đồng thời nâng cao vị thế của SeABank trên thị trường quốc tế.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 5 năm. Nguồn vốn phát hành trái phiếu dự kiến bổ sung cho khách hàng có nhu cầu vay USD; bổ sung vốn cho vay các dự án trung dài hạn đã có cam kết; bổ sung vốn cho vay các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên…

Tính đến ngày 30.9.2019, tổng tài sản SeABank đạt hơn 152.500 tỉ đồng, tăng thêm 12.500 tỉ đồng so với năm 2018. Dư nợ cho vay đạt hơn 93.000 tỉ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2018. Huy động vốn đạt hơn 90.000 tỉ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2018, trong đó tiền gửi không kỳ hạn đạt 5.800 tỉ đồng, tiền gửi có kỳ hạn 84.300 tỉ đồng. Thu nhập lãi thuần tính đến quý 3 đạt hơn 2.255 tỉ đồng, tăng 629 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.