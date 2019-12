Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp 20% nhưng thực tế chỉ 11%/năm

Mặc dù phát triển nhanh nhưng quy mô thị trường TPDN còn nhỏ so với các cấu phần khác của thị trường vốn như thị trường trái phiếu Chính phủ (chiếm 27,25% GDP năm 2018), thị trường cổ phiếu (chiếm 71,9% GDP năm 2018); so với kênh huy động vốn tín dụng ngân hàng (dư nợ tín dụng năm 2018 đạt 131% GDP) và so với quy mô của các nước trong khu vực (thị trường TPDN các nước trong khu vực có quy mô đạt 20-50% GDP). Các doanh nghiệp vẫn chủ yếu phát hành theo phương thức riêng lẻ. Khối lượng trái phiếu ra công chúng có xu hướng tăng trong 2 năm gần đây nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ (khoảng 3% tổng khối lượng phát hành). Bên cạnh đó, tính công khai, minh bạch cần phải tiếp tục được củng cố. Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành chưa hoàn toàn chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về công bố thông tin và quy trình phát hành, nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đầu tư và khả năng phân tích đánh giá rủi ro... Do đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường quản lý giám sát hoạt động phát hành, đầu tư, phân phối, giao dịch và kiểm tra về việc triển khai quy định của Nghị định số 163 về phát hành TPDN, có văn bản chấn chỉnh tới từng doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ…