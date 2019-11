Sharp Việt Nam tiếp tục gửi đơn tố cáo Asanzo giả mạo giấy tờ

Ông Masashi Kubo, Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (gọi tắt là Sharp Việt Nam), vừa ký đơn tố cáo gửi các bộ Công an, Công thương, Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ về hành vi làm giả tài liệu và đưa ra thông tin không đúng sự thật của Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo (gọi tắt là Asanzo).

Trong đơn tố cáo, Sharp Việt Nam cho biết, công ty nhận được thông tin trong buổi họp báo ngày 17.9.2019, Asanzo đã công bố trước công chúng về việc đang sở hữu công nghệ Nhật Bản, cũng như đang có quan hệ hợp tác với Sharp-Roxy (Hồng Kông). Tại buổi họp báo này, Asanzo đã công bố thư xác nhận của Sharp-Roxy về mối quan hệ hợp tác này.

Theo Sharp Việt Nam, Tập đoàn Sharp (Nhật Bản) trước đây có hợp tác với Công ty điện tử Roxy tạo thành liên doanh Sharp-Roxy (Hồng Kông). Tuy nhiên, ngày 25.9.2016, Tập đoàn Sharp đã kết thúc việc liên doanh với Công ty điện tử Roxy, Sharp-Roxy đã trở thành công ty con 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Sharp.

Nội dung đơn khẳng định: “Đến ngày 31.10.2016 đã hoàn thành việc đăng ký thay đổi tên công ty từ Công ty Sharp-Roxy (Hồng Kông) thành Công ty TNHH Sharp Hồng Kông. Do đó, Công ty Sharp-Roxy đã không còn tồn tại từ thời điểm 31.10.2016”.

Như vậy, Sharp Việt Nam khẳng định thư xác nhận của Công ty Sharp-Roxy (Hồng Kông) theo như công bố của Asanzo ngày 12.9.2019 là giả mạo.

Trước đó, ngày 26.9, Sharp Việt Nam cũng đã gửi đơn tố cáo Asanzo lên Cơ quan an ninh Bộ Công an về hành vi giả mạo giấy tờ này. Với đơn tố cáo lần nay, theo đại diện pháp lý Sharp Việt Nam, đơn được gửi đến nhiều cơ quan quản lý liên quan hơn và chi tiết hơn.

Ngày 24.10, tại buổi làm việc với các bộ, ngành về nghi vấn giả mạo xuất xứ của Asanzo, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính ) cho biết bước đầu xác định Asanzo không có dây chuyền lắp ráp tivi hiện đại như quảng cáo, có dấu hiệu vi phạm về lừa dối khách hàng, giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và trốn thuế. Sau loạt nghi vấn liên quan đến việc Asanzo giả mạo xuất xứ từ các kênh truyền thông vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Trong tháng 10, Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ Asanzo sang cơ quan công an. Ngày 28.10, T ổng cục Hải quan đã khẳng định tại buổi họp báo rằng Asanzo vi phạm loạt quy định của pháp luật , từ giả mạo nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, xuất xứ đến trốn thuế. Cũng trong tháng 10, Cục Thuế TP.HCM chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với Asanzo cho Công an TP.HCM và Bộ Công an.