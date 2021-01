“Siết” phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, trong năm 2020 tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành thành công là 368.000 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2019. Các tổ chức tín dụng (TCTD) và công ty bất động sản vẫn là 2 loại hình có giá trị phát hành trái phiếu lớn nhất, tương ứng khoảng 84.000 tỉ đồng và 71.000 tỉ đồng, chiếm lần lượt 34% và 29% tổng giá trị phát hành năm 2020. Năm 2020, ngoài nhóm các doanh nghiệp (DN) bất động sản, các DN còn lại nhìn chung đều có khối lượng trái phiếu huy động giảm so với 2019. Tính từ tháng 1 - 11.2020, có 3 đợt phát hành TPDN ra nước ngoài thành công với tổng giá trị 185 triệu USD với kỳ hạn bình quân là 5,81 năm.

Cấp tín dụng tạm thời theo quý Trước thông tin NHNN cấp hạn mức tín dụng cho các TCTD theo quý, đại diện NHNN cho hay việc cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại quý 1 ở mức 3 - 4% chỉ là tạm thời khi chưa tính được tín dụng cả năm ở mức nào là hợp lý.

Thời gian qua, các ngân hàng liên tục được cảnh báo kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đặc biệt những lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán ... Do đó tốc độ huy động trái phiếu của DN ngày càng mạnh trong những năm qua. Tốc độ tăng trưởng của thị trường TPDN theo Bộ Tài chính đạt bình quân 48%/năm trong giai đoạn 2017 - 2020. Trong năm 2020, khối lượng phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước tăng 29% so với 2019 đạt khoảng 430.000 tỉ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ chiếm 93,4% tổng khối lượng phát hành, tăng 30,4% so với 2019; phát hành ra công chúng tăng 33% so với 2019. Thế nhưng thị trường trái phiếu những tuần đầu năm 2021 trở nên yên ắng hơn khi các quy định mới ban hành có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.