Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hóa, khuyến khích người dân không mua tích trữ

Các quầy rau xanh có đủ loại từ loại rau ăn lá như rau muống, rau ngót, mùng tơi, cải xanh, rau dền, bắp cải… đến các loại quả như cà chua, bí xanh, bí đỏ, bầu, su su… và các loại rau gia vị. Trong khi đó, các quầy lương thực, gạo, mì đều chất đầy trên kệ và hầu không có người mua.

Tại khu vực bán trứng gà, vịt, nhân viên siêu thị khuyên mỗi người chỉ mua 2 vỉ, không nên mua nhiều để tích trữ.

Mặt hàng được mua nhiều là thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, lượng thịt bán ra rất hạn chế, nhân viên chuyển hàng ra đến đâu hết đến đấy.

Chị Hồng Ngọc, ở Tòa T7, Khu đô thị Times City, cho hay: “Chiều tối qua, khi nghe tin đồn Hà Nội sẽ giãn cách, tôi qua siêu thị mua hàng thì quá đông, rau củ quả hết sạch. Sáng nay thì ê hề, rau tươi mua thoải mái không phải tranh nhau”.

Do xe vận chuyển thực phẩm phải qua kiểm dịch, khai báo y tế nên thịt lợn về siêu thị muộn so với ngày thường

Lý giải việc siêu thị Times City thiếu thịt tươi sống, ông Khúc Tiến Hà, Giám đốc Vinmart miền Bắc, chia sẻ: “Do ngày đầu giãn cách, các xe vận chuyển thực phẩm phải qua kiểm dịch và khai báo y tế nên một số mặt hàng như thịt, cá có trễ hơn một chút. Tuy nhiên, tầm 10 giờ sáng trở đi, hàng hóa đã được lấp đầy các kệ. Tùy vào sức mua, chúng tôi sẽ điều xe bổ sung hàng cho các siêu thị thêm vào buổi chiều và tối. Chúng tôi cũng khuyến khích người dân mua sắm vừa đủ, không tích trữ hàng hóa”.

Tại siêu thị Aeon (Q.Long Biên), lượng người tới siêu thị đông hơn so với ngày bình thường. Giá rau ngót 8.000 đồng/bó, bí đỏ dài 19.000 đồng/kg, súp lơ 48.000/kg, bầu sao 23.000 đồng/kg, mướp hương 12.000 đồng/kg. Ngoài ra, sườn sụn có giá 299.000 đồng/kg, cánh gà 59.900 đồng/kg, bắp bò 340.000 đồng/kg…

Tại siêu thị Big C Thăng Long (Q.Cầu Giấy), càng đến cuối buổi sáng, lượng khách hàng đến siêu thị càng tăng nhưng không đông đột biến. Đáng chú ý, nhiều người mua nhiều hơn thường ngày nhưng không ồ ạt nhưng các lần trước.

Giá cả khá bình ổn, bí xanh 14.300 đồng/kg, cải thảo 14.000 đồng/kg, cải bắp trắng 12.500 đồng/kg, thanh long đỏ 32.000 đồng/kg, xoài cát chu 45.900 đồng/kg…

Để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người dân thủ đô trong 15 ngày giãn cách, ông Vũ Thanh Tân, Phụ trách truyền thông Big C Việt Nam, cho biết: “Hệ thống siêu thị Big C (thuộc Tập đoàn Central Retail) đã tăng cường nguồn cung hàng hóa, đa dạng các kênh bán hàng, kéo dài thời hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ và 22 giờ 30 (ngày cuối tuần). Nếu cần thiết sẽ kéo dài thêm để phục vụ khách hàng mua sắm trong giãn cách”.

Về nguồn cung hàng hoá, Big C đã làm việc với các nhà cung cấp, nâng cao trữ lượng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn. Ngoài bán hàng trực tiếp, Big C còn tăng cường kênh bán hàng trực tuyến GO!&Big C; Hotline mua hàng 1900 1880, Zalo shop, Grab mart, Now...