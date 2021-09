Siêu thị mở cửa đến 21 giờ hằng ngày

Ngay sau đó, đồng loạt các siêu thị đã thông báo tăng giờ mở cửa trở lại đến 21 giờ hằng ngày. Đại diện hệ thống Saigon Co.op (đơn vị sở hữu các siêu thị Co.opmart, Co.op Food...) cho hay việc TP.HCM cho phép các siêu thị mở cửa hoạt động đến 21 giờ hằng ngày sẽ giúp việc phân phối, giao hàng đến tay người dùng nhiều hơn so với trước đây.

Đặc biệt, việc này sẽ giúp các siêu thị giải quyết nhanh lượng đơn hàng còn tồn đọng, rút ngắn thời gian giao hàng cho khách so với trước đây khá nhiều. Đồng thời, số nhân viên siêu thị được phép đi làm cũng gia tăng nên tốc độ soạn hàng, giao hàng tăng lên. Song song với việc tiếp tục phối hợp với các địa phương để cung ứng hàng hóa theo mô hình mua chung, các siêu thị thuộc Saigon Co.op cũng sẽ từng bước mở lại hoạt động bán hàng qua mạng tại các khu vực là vùng xanh.

Ngoài việc tăng giờ hoạt động, các siêu thị hầu hết đều đã mở lại dịch vụ bán hàng qua online, qua các ứng dụng trên điện thoại di động. Do người dân vẫn đang ở nhà theo quy định chung của thành phố để phòng chống dịch Covid-19 nên lượng đơn đặt hàng online của các siêu thị luôn tăng cao. Các siêu thị cho hay ngoài việc tăng giờ mở cửa, hoạt động giao nhận hàng hóa vẫn còn khó khăn do đội ngũ shipper có giấy phép đi lại vẫn còn hạn chế. Việc bán hàng, giao hàng chỉ được thực hiện trong cùng quận. Do đó, tốc độ cung ứng thực phẩm cho người dân được nhanh hơn so với 2 tuần trước đây, nhưng cũng chưa bằng lúc trước.