Số vụ vi phạm an toàn thực phẩm hàng qua Hàn Quốc giảm gần 70%

Cụ thể, theo báo cáo xu hướng thực phẩm nhập khẩu năm 2019 và năm 2020 của Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), năm 2019, hàng thực phẩm chế biến từ Việt Nam sang Hàn Quốc bị phát hiện 117 vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Sang năm 2020 xuống còn 37 vụ, giảm gần 70% so với năm trước.

Tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện nghiêm các quy định của Hàn Quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm cho dù số vụ vi phạm có xu hướng giảm.

Hiện Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Mỹ trong số những nước có số vụ thực phẩm nhập khẩu vi phạm nhiều nhất vào Hàn Quốc. Theo báo cáo, sản phẩm từ Việt Nam thường mắc một số lỗi như: trong thành phần có hàm lượng gây hại vượt quá mức cho phép (aflatoxin, benz (a) pyrene, enrofloxacin, ciprofloxacin); vi phạm tiêu chuẩn sử dụng chất bảo quản; không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi chế biến; phát hiện dị vật trong sản phẩm...

Theo quy định của Hàn Quốc (Luật đặc biệt về quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu), khi phát hiện sản phẩm thực phẩm nhập khẩu có chất gây hại thì cơ quan chức năng có quyền yêu cầu nhà nhập khẩu phải thu hồi, hủy toàn bộ lượng hàng đang phân phối. Trong vòng 1 tháng, nhà nhập khẩu phải trình phương án xử lý đối với thực phẩm nhập khẩu đã được xác định là không phù hợp hay vi phạm.

Trường hợp nhà nhập khẩu muốn tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm trong tương lai, cần thực hiện các biện pháp cần thiết như xác định nguyên nhân, yêu cầu nhà sản xuất của nước xuất khẩu cải thiện chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra với tần suất nhiều hơn cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định.