Tài khoản chứng khoán mới nhảy vọt sau 8 tháng

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mở tổng cộng gần 28.600 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 8, tăng 4,4% so với mức tăng của tháng 7. Tính tổng cộng từ đầu năm đến hết tháng 8, nhà đầu tư cá nhân mở 220.686 tài khoản, tăng 17,5% so với lượng mở mới của cả năm 2019 (187.825 tài khoản). Bên cạnh đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 296 nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 và đây cũng là tháng có tài khoản mở mới của nhà đầu tư ngoại cao nhất từ đầu năm đến nay. Tính đến hết ngày 31.8, nhà đầu tư nước ngoài đã mở tổng cộng 33.829 tài khoản.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt, thị trường chứng khoán đang hấp dẫn hơn so với vàng hay bất động sản trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất định, bởi yêu cầu vốn thấp và tính thanh khoản cao. Không chỉ nhà đầu tư trong nước mà cả nước ngoài cũng đẩy mạnh đầu tư cổ phiếu, bất chấp số liệu vĩ mô không thực sự khả quan. Ngoài số lượng tài khoản mở mới trong tháng 8 tăng gần 5% so với tháng trước, dư nợ cho vay ký quỹ tăng mạnh kể từ cuối tháng 7 cho thấy sự hào hứng của các nhà đầu tư hiện tại trên thị trường. Công ty này ước tính sơ bộ, cho vay ký quỹ cuối tháng 8 đã tăng 40% so với tháng 6. Báo cáo kỳ vọng dòng tiền ngoại mới có thể giúp VN-Index đạt tới 920 điểm trong tháng 9. Tuy nhiên, đà tăng của tháng 9 sẽ gập ghềnh hơn khi thị trường chứng khoán thế giới chuyển biến kém khả quan, nhà đầu tư trong nước đã gia tăng dư nợ ký quỹ. Điều này cho thấy bất kỳ thông tin tiêu cực nào cũng có thể mang lại rủi ro cho thị trường. Do đó, VN-Index có thể dao động khoảng 870 - 920 điểm…