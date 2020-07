Sớm nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Đồng thời, người đứng đầu chính phủ đã nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán trong thời gian tới. Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thị trường phát triển an toàn, minh bạch, để phát huy nguồn lực tổng hợp, phát triển kinh tế ; Thực hiện các giải pháp phát triển nhanh thị trường, trong đó có đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu, giao dịch trên thị trường chứng khoán và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân sớm niêm yết trên sàn; Sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đảm bảo cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao dịch, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường và nhà đầu tư; Tăng cường nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra giám sát, nâng cao công tác quản lý, đảm bảo công khai minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường; các bộ ngành chức năng nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kịp thời có đối sách, giải pháp phù hợp với những biến động bất thường trên thị trường quốc tế và trong nước, đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường chứng khoán nói riêng cũng như thị trường tài chính tiền tệ nói chung; Chủ động hội nhập với thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán khu vực và quốc tế, phấn đấu sớm nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thành điểm đến an toàn, tin cậy, hiệu quả đối với các nhà đầu tư quốc tế, các nhà đầu tư lớn trong khu vực và toàn cầu cũng như từng bước phát triển trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực của Việt Nam.