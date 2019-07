Tái khởi động dự án bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 3.12.2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ra Văn bản số 11617 đề nghị UBND TP dừng thực hiện 180 dự án trên địa bàn, trong đó có dự án bãi đậu xe ngầm Sân khấu Trống Đồng với lý do các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm, chậm tiến độ vì chủ đầu tư không có năng lực thực hiện hoặc thiếu nguồn lực, vốn, kinh nghiệm triển khai. Ngay sau đó, UBND TP đã ra Công văn số 5598 chấp thuận theo đề xuất thu hồi 180 dự án trên.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, điều này hết sức vô lý vì thứ nhất, dự án đã được UBND TP ra quyết định cho thuê đất, chủ đầu tư cũng đã hoàn thành hết thủ tục, đã ký xong hợp đồng đền bù giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1. Việc UBND quận 1 không đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất vì bất cứ lý do gì cũng là do phía chính quyền, không phải lỗi doanh nghiệp. Thứ hai, Sở Tài nguyên và Môi trường TP cũng chưa từng làm việc trực tiếp hoặc có văn bản gửi doanh nghiệp xác nhận tiến độ thực hiện dự án, còn vướng mắc gì hay không, vì sao chưa triển khai... nên không thể nói do chủ đầu tư thiếu năng lực.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của Công ty Đông Dương, UBND TP đã giao Sở GTVT tổ chức cuộc họp để lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho dự án. Sở GTVT sau đó đã có văn bản đề nghị UBND TP xem xét "xóa án tử" cho dự án này.