Tai nạn gia tăng trong sân bay, Cục Hàng không yêu cầu chấn chỉnh

Để giảm thiểu các sự cố mất an toàn của các phương tiện hoạt động trong khu bay , Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành nghiêm túc triển khai thực hiện; điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố; xác định rõ vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, các Cảng vụ hàng không khu vực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn khu bay, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến an toàn khai thác khu bay; tổ chức bình giảng rút kinh nghiệm các hành vi vi phạm quy định an toàn khu bay, các sự cố an toàn khu bay đến tất cả các đơn vị hoạt động trong khu bay theo quy định. Tăng cường giám sát chặt chẽ công tác huấn luyện, đào tạo nhân viên vận hành phương tiện mặt đất, giám sát công tác bảo trì phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu bay.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phải chỉ đạo các chi nhánh tăng cường công tác giám sát hoạt động của các phương tiện khu bay; kịp thời phát hiện các vi phạm quy định an toàn khai thác khu bay đến tất cả các đơn vị hoạt động trong khu bay.

Rà soát lại các phương án, quy trình khai thác, cung cấp dịch vụ để kịp thời điều chỉnh đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác. Đồng thời, nhận diện mối nguy và triển khai các biện pháp giảm thiểu mối nguy, đặc biệt là các mối nguy xảy ra đối với hoạt động của các phương tiện, thiết bị trong khu bay.