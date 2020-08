Tài sản 4 tỉ phú Việt Nam ‘bốc hơi’ hàng trăm triệu USD sau 3 tháng

Chốt phiên cuối tháng7, chỉ số VN-Index đứng ở mức 798,39 điểm, giảm 3,34% so với cuối tháng 6. Dù vậy, chỉ số này vẫn còn cao hơn 29,28 điểm so với cuối tháng 4, tương ứng tăng 3,8%.

Tuy nhiên, tài sản của nhiều tỉ phú vẫn đi xuống. Chẳng hạn, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup - được Forbes ghi nhận là 5,4 tỉ USD. Nếu so với đầu tháng 5, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm 300 triệu USD. Cổ phiếu VIC của Vingroup cuối tháng 7 có giá 87.500 đồng/cổ phiếu, giảm 5% so với đầu tháng 5 dù cổ phiếu VHM và VRE thuộc tập đoàn này tăng lần lượt 22% và 8,6%. So với danh sách các tỉ phú USD 2020 của Forbes được công bố vào đầu tháng 4 thì số tài sản hiện tại của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã giảm 200 triệu USD.