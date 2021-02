Tài sản hai ‘ông chủ’ Vingroup, Hòa Phát tăng mạnh trong tháng 2

Hôm nay (27.2), danh sách các tỉ phú USD của Việt Nam được Forbes ghi nhận tiếp tục duy trì 6 người. Dẫn đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với tài sản ước đạt 7,5 tỉ USD, tăng thêm 1,2 tỉ USD so với cuối tháng 1 và hiện xếp hạng 314 trong danh sách các tỉ phú trên thế giới . Số tài sản này cộng thêm 700 triệu USD so với cuối năm 2020 và bỏ xa con số 5,5 tỉ USD của một năm trước.

Tương tự, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát hiện có tài sản trị giá 2,2 tỉ USD, cao hơn 300 triệu USD so với cuối tháng 1. Như vậy, sau khi tài sản của ông bị bốc hơi 100 triệu USD trong tháng đầu năm thì đã phục hồi lại và tăng tổng cộng 200 triệu USD so với cuối năm 2020. Nhờ đó, vị trí xếp hạng của ông trên danh sách những người giàu nhất hành tinh nhảy lên vị trí 1.385, tăng thêm 106 bậc so với cuối năm qua. Nếu so với thời điểm được Forbes ghi nhận trong danh sách tỉ phú thế giới vào đầu năm 2018 thì đến nay tài sản của “vua” thép Trần Đình Long cộng thêm 900 triệu USD.