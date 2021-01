Tài sản tỉ phú USD của Việt Nam tăng vọt trong năm 2020

Đến hôm nay (3.1), danh sách các tỉ phú USD của Việt Nam được Forbes ghi nhận tiếp tục duy trì 6 người. Dẫn đầu danh sách tỉ phú USD tại Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup , với tài sản ước đạt 6,8 tỉ USD, tăng thêm 100 triệu USD trong tháng 12.2020. Nhưng nếu so với đầu năm 2020 thì tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng vọt thêm 1,3 tỉ USD.

Người có mức tài sản tăng cũng khá mạnh là tỉ phú Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Ngân hàng Techcombank - với giá trị hiện tại là 1,8 tỉ USD, tăng thêm 200 triệu USD trong tháng 12.2020. Nếu so với đầu năm 2020 thì cả năm vừa qua, tài sản ông Hồ Hùng Anh cũng tăng thêm 800 triệu USD. Còn ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan cũng có tài sản đạt 1,5 tỉ USD, tăng thêm hơn 500 triệu USD trong cả năm 2020. Người cuối cùng trong danh sách tỉ phú USD được Forbes ghi nhận hiện tại là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải - vẫn với khối tài sản đạt 1,5 tỉ USD, không thay đổi so với đầu năm 2020 (có thể do cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên chưa có nhiều biến động).