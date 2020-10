Tài sản các tỉ phú Việt giữa vòng xoáy Covid-19

Báo cáo này đưa ra dự báo cho giai đoạn 5 năm tới, châu Á sẽ là khu vực có tốc độ tăng trưởng về lượng người siêu giàu cao nhất với 44%. Còn nếu xét về tốc độ tăng trưởng người siêu giàu trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới thì Việt Nam đứng thứ 3 sau Ấn Độ và Ai Cập (mức tăng 66%). Báo cáo này cũng tiết lộ Việt Nam đã có 5 tỉ phú USD vào cuối năm 2019 và dự kiến sẽ tăng lên 6 vào năm 2024.

Tỉ phú USD cuối cùng của Việt Nam trong danh sách này là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tài sản 1 tỉ USD, giảm 700 triệu USD so với bảng xếp hạng năm 2019.

Theo danh sách tỉ phú thế giới năm 2020 của Forbes, có 2.095 người được ghi nhận, giảm bớt 58 người so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỉ phú năm nay là 8.000 tỉ USD, giảm 700 tỉ USD so với năm 2019. Nhìn chung, tình hình tỉ phú của năm 2020 có nhiều biến động so với một năm trước. Có 267 tỉ phú từng xuất hiện trong danh sách 2019 đã không còn đủ điều kiện để tiếp tục có mặt trong danh sách của năm nay, trong đó có sự ra đi của Giám đốc điều hành We Work, Adam Neumann. Bên cạnh đó là sự gia nhập của 178 tỉ phú mới từ 20 quốc gia, như CEO Eric Yuan của ứng dụng họp trực tuyến Zoom , ứng dụng trở nên phổ biến giữa đại dịch Covid-19 khi mọi người buộc phải cách ly.