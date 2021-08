Tạm đình chỉ công tác Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định đến sân golf giữa dịch

Ngày 3.8, trong “Chương trình trao giải trực tuyến về lĩnh vực giao dịch tài chính 2021”, BIDV đã được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng lưu ký - giám sát tốt nhất Việt Nam năm 2021” (Best Custodian Bank in Vietnam).