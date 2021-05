Tặng ghế trống bên cạnh khi mua vé máy bay

Cụ thể, khi mua vé phổ thông linh hoạt của hãng hàng không quốc gia, hành khách được tặng 1 chỗ trống bên cạnh miễn phí và được ưu đãi mua chỗ trống thứ 2 với mức giá 300.000 đồng. Khách mua vé hạng phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông tiết kiệm được ưu đãi mua thêm 1 chỗ trống bên cạnh với mức giá 300.000 đồng. Các mức giá trên đã bao gồm VAT.

Vé được bán tại các phòng vé, đại lý của Vietnam Airlines từ ngày 13 - 31.5 (chỉ áp dụng cho vé mua mới), áp dụng cho tất cả hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác, khởi hành từ ngày 13.5 - 15.6.

Hiện nay, Vietnam Airlines là hãng có tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh vượt trội nhất ngành hàng không Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành hàng không quốc tế. Các biện pháp của hãng đảm bảo mức độ an toàn dịch bệnh cao hơn tiêu chuẩn của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam và tương đương mức 4 sao theo tiêu chuẩn Skytrax, đạt xếp hạng tối đa trong phòng, chống Covid-19 do website Airline Ratings đánh giá.