Tầng lánh nạn làm tăng giá căn hộ?

Quy định này đã gây ra bất cập và có thể khiến đội giá bất động sản.

Lãnh đạo một công ty bất động sản đang làm dự án tại khu vực phía đông, TP.HCM, cho biết hiện đơn vị này đang triển khai một dự án 2,7 ha, cao 30 tầng, mỗi tầng 30 căn hộ với tổng số 729 căn. Khi làm hồ sơ xin phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật Bộ Xây dựng đã “cắt” nguyên tầng 13 để bố trí lánh nạn. Tầng lánh nạn này để trống, không được dùng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích lánh nạn. Theo vị này, quy định này tăng chuẩn an toàn về PCCC, giúp người dân có thể lánh nạn kịp thời khi có hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên kèm theo quy định này phải có thêm những chi tiết hơn là không được dùng máy móc động cơ để thông gió mà phải thông gió tự nhiên để thoát khói khi có sự cố về cháy nổ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thiết kế chung của tòa nhà như điểm dừng của thang thoát hiểm, điểm tụ khói phải an toàn, đảm bảo thang máy, thiết kế xây dựng phù hợp. Không những vậy, do một tầng của dự án đến 30 căn hộ, mỗi căn bình quân khoảng 10 tỉ đồng và như thế công ty mất đứt 300 tỉ đồng. “Số tiền này sẽ được phân bổ vào chi phí, từ đó phân bổ vào giá bán căn hộ, khiến giá bị đẩy cao hơn so với việc không dành 1 tầng để bố trí tầng thoát hiểm”, vị này cho biết.