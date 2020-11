Tăng thu nhập đầu người cần thực chất

Theo báo cáo từ Chính phủ, năm 2020, GDP theo giá hiện hành ước đạt khoảng 6,3 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 263.000 tỉ đồng so với năm 2019, thấp hơn mức tăng của năm 2019 (tăng gần 500.000 tỉ đồng so với năm 2018). Quy mô GDP bình quân đầu người ước đạt 2.750 USD, tăng gần 35,6 USD so với năm 2019, thấp hơn mức tăng của năm 2019 (tăng khoảng 144 USD). Như vậy mục tiêu đặt ra cho năm sau là thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng thêm gần 1.000 USD.