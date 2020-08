Tăng trưởng huy động vốn các ngân hàng tại TP.HCM nhanh hơn cho vay

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trong tháng 8 dự ước tăng 0,38% so với tháng trước, lên hơn 2,663 triệu tỉ đồng, tăng 4,55% so với cuối năm 2019 và tăng 11,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng ước đạt trên 2,38 triệu tỉ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 3,68% so với cuối năm 2019 và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.