Tập đoàn Nam Long lắp đặt 13 máy ATM gạo tại Long An

Trong nửa đầu năm 2020, toàn tỉnh Long An đã phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do tác động đa chiều từ Covid-19. Theo đó, số lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động và mất việc do dịch bệnh cũng lên đến 4.846 người. Trước tình hình trên, tại huyện Bến Lức, hai máy ATM gạo đã được địa phương đưa vào thí điểm để giúp đỡ người dân, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế.

Đáp lại lời kêu gọi của địa phương, Nam Long đã quyết định hỗ trợ thêm hệ thống 13 máy ATM gạo với tổng cộng 70 tấn gạo, phân bố rộng khắp trên địa bàn các xã thuộc huyện Bến Lức, Tân Trụ và Thủ Thừa. Hệ thống không chỉ mang đến kết quả tức thời là cung cấp nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, mà qua đó, còn là nền tảng để kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân tỉnh Long An có đủ cơm no, đủ sức khỏe để có nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.