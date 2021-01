Tết lại lo cho an toàn thực phẩm

Ngày 21.1, thông tin Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP.HCM khám xét và phát hiện một cơ sở chế biến thịt ốc tại khu dân cư Bến Lức (P.7, Q.8, TP.HCM) dùng hóa chất công nghiệp để tẩy, ngâm ốc bỏ mối cho các nhà hàng quán ăn gây hoang mang cho người tiêu dùng , đặc biệt với các “tín đồ” món ốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở và người lao động đang dùng hóa chất công nghiệp đựng trong can, thùng dùng để tẩy rửa, bào mòn để… ngâm thịt ốc. Mục đích cho ốc tươi bóng lâu hơn và tăng trọng lượng, thời gian ngâm lên đến 7 tiếng đồng hồ. Sau đó vớt ra đóng vỉ hoặc bỏ bịch mang đi giao cho khách hàng gồm các tiệm ăn, xí nghiệp, siêu thị, chợ… Đây là một trong những cơ sở chế biến ốc lớn nhất ngay khu vực chợ đầu mối thủy hải sản Bình Điền. Lực lượng chức năng đã niêm phong gần 500 kg hóa chất và hơn 1,3 tấn ốc để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa) cũng phát hiện bắt giữ một ô tô tải chở 25 thùng (2,5 tạ) cá khoai đi tiêu thụ. Toàn bộ sản phẩm sau khi được lực lượng chức năng “test” nhanh đều cho kết quả dương tính với chất phoóc môn - loại hóa chất cấm sử dụng trong thực phẩm do gây ung thư cho người dùng nếu đưa vào cơ thể liên tục. Trước đó, ngày 19.1, tại Lạng Sơn, lực lượng quản lý thị trường cũng kiểm tra, chặn được vụ vận chuyển 6 bao tải chứa hơn 300 kg chân gà thành phẩm đã qua tẩm ướp gia vị, hút chân không, có nhãn bằng tiếng Trung Quốc bên ngoài được nhập lậu vào VN, đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Trước đó vài ngày, cũng tại Lạng Sơn, địa phương có nhiều đường mòn, lối mở với biên giới Trung Quốc, đoàn công tác cũng phát hiện xe tải chở 80 bao chứa 2 tấn nầm heo (vú heo) không hóa đơn chứng từ, trên đường đưa đi tiêu thụ. Đặc biệt, sản phẩm khi tiếp xúc với không khí đã chảy nước, bốc mùi…

Theo TS Nguyễn Thị Hồng Minh: “Việc thanh tra quản lý các cơ sở này, nếu có phải được báo cáo ghi chép hằng ngày. Ngoài ra, vai trò của các hiệp hội cũng rất quan trọng, đó là bảo vệ và giám sát lẫn nhau. Mục đích cao nhất phải bảo đảm an toàn cho người dùng. Thế nhưng, đáng tiếc là chúng ta đôi khi không coi trọng vai trò của các hiệp hội. Thế nên, để có một cái tết an toàn, hãy là “người tiêu dùng thông minh ” trước hết”

Thực tế, vào dịp trước Tết Nguyên đán , TP.HCM là thị trường tiêu thụ lượng thực phẩm lớn nhất nước và đổ sỉ đi các tỉnh. Cũng ngay trong tuần qua, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đã tiến hành thanh tra công tác vệ sinh ATTP tại một số chợ và siêu thị, lấy mẫu ngẫu nhiên và sử dụng công cụ “test” (kiểm tra) nhanh các chỉ số hàn the, phẩm màu… được sử dụng trong sản phẩm. Tại các chợ truyền thống Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), sau khi thử nhanh các mẫu thực phẩm tươi sống như thịt heo, cá, giò chả, bánh phở, bún… đoàn kiểm tra không phát hiện các hóa chất hàn the, phẩm màu có trong sản phẩm. Tương tự, một số mặt hàng đồ khô được lấy mẫu ngẫu nhiên tại các chợ An Đông (Q.5), siêu thị MM Megamarket An Phú (Q.2)… qua “test” nhanh cũng không phát hiện hai chất nói trên trong các mẫu sản phẩm cá khô, tôm khô, bò khô hay mứt, trái cây sấy…