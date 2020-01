Tết này đi đâu, chơi gì?

Rục rịch chuẩn bị đưa cả gia đình về Long An cuối tuần này, chị Ngọc Chi (ngụ Q.2, TP.HCM) cho biết vợ chồng chị đưa con gái nhỏ về quê thăm ông bà nội, ngoại trước khi lên đường sang Hồng Kông đón tết từ ngày 23 - 26.1 (tức 29 tháng chạp đến mùng 2 tết). Đặt tour từ tháng 10.2019, chị Chi nói năm nào cũng vậy, cứ nhận lịch nghỉ tết là gia định chị lập tức lên kế hoạch để đặt tour du xuân, mỗi năm thay đổi một địa điểm. “Lấy nhau 4 năm rồi, mỗi năm chúng tôi đều tìm hiểu điểm đến nào đang “hot”, nhiều người đánh giá tốt rồi chờ tết được nghỉ dài ngày là lên đường. Năm nay bé con lớn hơn, lại gần sinh nhật nên đưa qua công viên Disneyland Hồng Kông đón tuổi mới, năm mới luôn. Cả năm làm việc vất vả, tết nhất mong được thảnh thơi nghỉ ngơi. Mà đã xác định đi chơi thì đặt tour sớm cho rảnh rang, lo làm thủ tục visa các thứ sớm cho thoải mái, tránh phát sinh phiền phức”, chị Chi chia sẻ.

Chị Nguyễn Huyền (26 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cũng đã lên kế hoạch không ăn tết ở nhà. Chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống được hơn 3 năm, năm nay Huyền quyết định sẽ dẫn bạn trai người Nhật ra Hà Nội giới thiệu với bố mẹ vào dịp tiễn Ông Táo về trời (nhằm ngày 23 tháng chạp) rồi cùng nhau đi Sa Pa đón giao thừa. Đến khoảng mùng 2 tết, cặp đôi này sẽ đưa nhau sang Nhật “ra mắt” đằng nội rồi tranh thủ du lịch luôn cho tới hết ngày 7 tháng giêng. Huyền bảo: “Chúng tôi đều đam mê du lịch nhưng ngày thường bận bịu đi làm, đâu có thời gian đi nhiều. Chỉ tranh thủ những ngày lễ, tết để cùng nhau khám phá nhiều điểm đến mới. Mình đi chơi thì ở nhà bố mẹ cũng đã tính chỗ du xuân luôn rồi. Cả nhà cùng vui, tết đỡ nặng nề, mệt mỏi”.

Theo khảo sát, giá tour tết tại các công ty du lịch năm nay tăng khoảng 15% so với ngày thường và khoảng 10% so với mùa Tết Nguyên đán 2019.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm người dân được nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty lữ hành cũng đã rục rịch “chốt sổ” nhiều đường, tuyến tour. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty lữ hành Fiditour, thông tin với tâm lý chung chọn mua tour sớm để có giá ưu đãi, ngày giờ khởi hành đẹp, các khách hàng đã bắt đầu lên kế hoạch du lịch cho bản thân và gia đình ngay từ quý 3/2019. Tính đến ngày 13.1, lượng khách đăng ký tour tết tại công ty đã đạt khoảng 90% kế hoạch đề ra. Dự kiến lượng khách đăng ký đi tour dịp tết 2020 tăng khoảng 13 - 15% so với năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu, Mỹ, Úc... đã khóa sổ và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục visa. Tại Fiditour, một số tuyến, điểm du lịch trong nước ngày càng nổi lên, thu hút du khách nhờ ảnh hưởng bởi “cộng đồng mạng” như: Ninh Bình, Sa Pa, Hà Giang, Eo Gió - Kỳ Co (Bình Định), Hội An, Phú Quốc... đang dẫn đầu về lượng khách đăng ký.