Tháng 9: Giá gạo Việt Nam và Thái Lan giảm, gạo Ấn Độ tăng mạnh

Cụ thể, tháng 9, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng từ 384 - 390 USD/tấn lên 387 - 394 USD/tấn; gạo cùng loại của Thái Lan giảm liên tiếp trong 3 tuần, từ mức 500 - 513 USD/tấn, xuống còn 480 - 504 USD/tấn, mức giảm khoảng 5%; Việt Nam từ 480 - 490 USD/tấn xuống 470 - 475 USD/tấn, mức giảm khoảng 3%. Lý giải, Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương) cho rằng, giá gạo xuất của Việt Nam và Thái Lan giảm do nhu cầu thị trường quốc tế giảm mạnh. Trong khi đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lan rộng tại Ấn Độ, nguồn nhân công tại các nhà máy và cảng bị thiếu hụt trầm trọng, dẫn đến giá gạo tại nước này tăng.

Tuy tăng nhưng giá gạo Ấn Độ xuất khẩu hiện vẫn thấp hơn gạo Việt Nam khoảng 90 USD/tấn và gạo xuất khẩu Việt Nam đang thấp hơn khoảng 10 - 15 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ NN-PTNT, 9 tháng năm nay, xuất khẩu gạo đạt 2,5 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tính hết tháng 8, Philippines hiện đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 35,4% thị phần, đạt 1,72 triệu tấn trị giá 797,6 triệu USD, giảm 2,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Ngày 6.10 vừa qua, Philippines cũng thông tin đang tạm ngưng nhập khẩu gạo do lượng gạo dự kiến nhập trong năm nay đã gần đạt. Kế hoạch nhập khẩu gạo của Philippines năm 2020 là 2,3 triệu tấn, hiện đã nhập được 2 triệu tấn. Hai tháng 10 và tháng 11 cũng vào vụ thu hoạch lúa tại quốc gia này, dự kiến nguồn cung sẽ dồi dào, nên trước mắt, Bộ Nông nghiệp Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 2 tháng tới để cân đối nguồn cung, dự trữ gạo.