Thanh tra về đất đai nhiều dự án lớn ở Hà Nội và TP.HCM

Cụ thể, tại Hà Nội, sẽ thanh tra : dự án (DA) khu đô thị thành phố giao lưu tại Q.Bắc Từ Liêm của Công ty CP đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba; DA khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) tại H.Hoài Đức của Công ty CP đầu tư An Lạc; DA đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora) tại H.Hoài Đức của Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh.