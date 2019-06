Thêm một sản phẩm chứng khoán cho nhà đầu tư lựa chọn

Các sản phẩm CW đầu tiên được phát hành có kỳ hạn từ 3-6 tháng với tỷ lệ chuyển đổi khác nhau. Ví dụ SSI phát hành CW dựa trên mã cổ phiếu cơ sở MBB với tỷ lệ 1:1, tương ứng nhà đầu tư sở hữu 1 chứng quyền sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu MBB khi đến ngày đáo hạn. Hay Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) cũng phát hành chứng quyền trên mã MBB nhưng tỷ lệ 1:1 còn Công ty chứng khoán VnDirect phát hành chứng quyền trên cơ sở cổ phiếu MWG nhưng tỷ lệ chuyển đổi là 4:1… Giá mỗi chứng quyền hiện dao động từ 1.000 - 3.200 đồng.

Trong giai đoạn đầu, CW tại Việt Nam là chứng quyền mua (có quyền mua cổ phiếu tại giá xác định tại thời điểm xác định trong tương lai) theo kiểu châu Âu (tất toán tại thời điểm đáo hạn) và thanh toán bằng tiền mặt. Trường hợp giá cổ phiếu cơ sở xuống thấp hơn giá bán ban đầu, tương đương nhà đầu tư bị thua lỗ thì CW tự động không thực hiện quyền và nhà đầu tư bị lỗ tối đa là giá mua chứng quyền ban đầu.

Theo công bố của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hiện có 26 mã cổ phiếu nằm trong rổ VN30 đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở cho sản phẩm CW.

Sản phẩm CW được công bố sẽ mang tới cơ hội cho nhà đầu tư. Với số vốn bỏ ra ban đầu thấp, nhà đầu tư chỉ chịu rủi ro thua lỗ gói gọn trong phần giá bỏ ra ban đầu nhưng có thể đạt lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu có thể xảy ra tình trạng thao túng giá khi đến ngày đáo hạn hay không? Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, để hạn chế tác động các sản phẩm CW lên chỉ số VN30 hay chỉ số VN-Index, cơ quan này đã đưa ra hạn mức các công ty chứng khoán chỉ phát hành tối đa lượng chứng quyền bằng 10% số lượng tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu cơ sở. Ví dụ theo kết quả phát hành đợt đầu, tỷ lệ phát hành CW dựa trên cổ phiếu FPT chỉ đạt 0,19% lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng hay MWG chỉ tương đương 0,31% lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng… Hơn nữa, giá thanh toán cho CW khi đến ngày đáo hạn là giá bình quân giao dịch của cổ phiếu cơ sở 5 phiên liền kề trước đó. Đồng thời quy trình giám sát, chế tài… đối với giao dịch CW đều tương tự như cổ phiếu.